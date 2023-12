GROTTAMMARE - Anche il comune di Grottammare è rimasto vittima di un attacco hacker subìto da Telecom e Westpole. «Tutti i dati sono al sicuro e quindi l’attività amministrativa non è stata compromessa. Abbiamo già attuato una strategia che consente ai dipendenti di continuare ad adottare i normali atti di gestione al fine di non interrompere il lavoro» sottolinea Igor Vita responsabile per la transizione digitale e della Prima Area del Comune di Grottammare.



L’attacco



In particolare alle 5 di mattina di venerdì scorso c’è stato un attacco cyber mirato sul traffico delle connessioni ai data center e alle infrastrutture cloud del fornitore di servizi amministrativi del Comune di Grottammare (Pa Digitale). Tim e Westpole, fornitore della connettività e dello storage della Pa Digitale si sono subito attivati nell’analizzare la provenienza dell’attacco e il Team della sicurezza di Pa Digitale è in contatto con entrambi. L’obiettivo di PA Digitale S.p.A. è quello di assicurare il rapido ripristino a partire dai prossimi giorni delle funzioni essenziali e, progressivamente, il patrimonio informativo e di dati disponibile. «Le politiche di Disaster recovery delegate alla PA Digitale sono conformi agli obblighi di legge – precisa il responsabile Vita - e prevedono un sito primario di erogazione servizi cloud e uno secondario per il Disaster Recovery localizzati in due diverse città. Sia Pa Digitale che Westpole sono qualificati come Cloud service provider e iscritti al relativo registro istituito all’agenzia per la cybersicurezza nazionale».



Le pratiche



Al momento le sezioni del sito che prevedono l’invio delle pratiche online come istanze online, Suap online, o la consultazione degli atti quali albo pretorio, amministrazione trasparente non funzionano. Il Sue è attivo ma, pur consentendo il caricamento della pratica, non ne permette la protocollazione. Restano attivi i servizi informativi, il PagoPA e il download della modulistica. È sempre possibile consegnare documenti al protocollo del Comune via mail, Pec o a mano.