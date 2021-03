Cade con la mountain bike e batte la testa, ragazzino ricoverato in eliambulanza a Torrette

CUPRA MARITTIMA – Grave incidente stradale questa mattina a Cupra Marittima. Un ragazzino in sella a una mountain bike in compagnia del padre è caduto battendo la testa per poi perdere i sensi in contrada in contrada Sant’Egidio. Sul posto dell'incidente sono intervenuti subito gli operatori sanitari inviati dalla centrale operativa del 118 insieme ai vigili del fuoco di san Benedetto del Tronto. Constatata la gravità delle condizioni è stato disposto il tarsferimento in eliambulanza all'ospedale di Torrette di Ancona.

Ultimo aggiornamento: 12:54

