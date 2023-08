CUPRA MARITTIMA - Lotta all’abbandono selvaggio dei rifiuti. A Cupra un uomo è stato individuato grazie al sistema di videosorveglianza e sanzionato per abbandono di rifiuti ingombranti, un materasso e una rete, nei pressi del campo sportivo. Il sindaco Alessio Piersimoni ricorda: «Sono previste sanzioni per l’errato conferimento dei rifiuti; grazie al nuovo sistema di videosorveglianza già ne sono state elevate diverse».

L’accaduto risale alla sera di Ferragosto quando dalle telecamere la Polizia locale ha individuato l’uomo alla guida di un’utilitaria viaggiare con il portabagagli aperto e con all’interno questi rifiuti che poi ha scaricato e abbandonato lungo la strada provinciale Montevarmine. «Una sanzione che avrebbe potuto evitare recandosi il giorno dopo alla Ricicleria oppure richiedendo il ritiro alla PicenoAmbiente - aggiunge Piersimoni - In paese diverse isole ecologiche automatizzate di cui due aperte a tutti: una in via Taffetani; un’altra all’ingresso del Paese alto dove è sempre possibile conferire rifiuti, tutti i giorni, 24 ore su 24. Per attivarla è sufficiente avvicinare al lettore la tessera sanitaria dell’intestatario della Tari, una fotocopia della stessa o la green card che è possibile richiedere all’Ecosportello».