ASCOLI Ecco il progetto Ascoli trail area. «Ascoli può diventare il Trentino degli Appennini. Oggi rendiamo il nostro territorio più competitivo». L'assessore allo Sport Nico Stallone presenta così il prossimo traguardo. Con il progetto “Ata” si rende la rete sentieristica del territorio dei dintorni del capoluogo facilmente accessibile attraverso un’apposita mappatura e tabellazione, sia per escursionisti a piedi sia per sportivi e appassionati di mountain bike e di discipline analoghe.

Allo stesso tempo si pone l'obiettivo di valorizzare e fare conoscere la rete sentieristica, in modo da incrementare l'offerta turistica del territorio, offrendo nuove opportunità a escursionisti e sportivi. «L'iniziativa ha una grande valenza sportiva e turistica – aggiunge il sindaco, Marco Fioravanti -. Sviluppiamo questo progetto del territorio per portare Ascoli nel mondo e il mondo ad Ascoli».

Un primo ordine di interventi riguarda la valorizzazione della rete sentieristica da Ascoli a San Giacomo e poi anche le zone limitrofe quali in particolare le strade e i sentieri di Acquasanta Terme e Roccafluvione. Si procede alla tracciatura dei sentieri esistenti e alla individuazione di una serie di anelli/percorsi da mapparsi con attrezzatura gps, messi a punto grazie all’esperienza diretta sui percorsi delle montagne; si passa quindi alla tabellazione. I sentieri, con evidenze specifiche saranno fruibili dagli escursionisti a piedi e dagli amanti del trail running. I percorsi avranno tre punti di partenza distinti: Ascoli, Castel Trosino e Colle San Marco. Ogni tracciato avrà la sua scheda informativa, con planimetria, altimetria e tutte le informazioni principali su lunghezza e difficoltà del percorso. Le informazioni sui sentieri e sul territorio saranno resi disponibili agli utenti anche attraverso un apposito sito web ed un app multipiattaforma, che oltre alla segnalazione dei sentieri saranno la base per le attività di promozione turistica. Il progetto denominato Ata (Ascoli trail area) è ideato dall'Arengo in collaborazione con associazioni sportive del ciclismo fuori strada che vede la Gruppo Sganasso capofila e coordinatrice delle varie iniziative