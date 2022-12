C'è la partita: niente bus e auto private in zona stadio fino alle fine di Ascoli-Genoa

ASCOLI - Ascoli-Genoa è sicuramente il big match di questa giornata della serie B di calcio. Come se non bastasse cade proprio durante il ponte dell'Immacolata, a garantire un eccezionale afflusso di pubblico nella zona stadio del Duca (fischio d'inizio domani alle 15). Per questo il Comune ha emato un'ordinanza per regolare il traffico.

Domani, domenica 11 dicembre, a aprtire dalle 11,30 e fino alla fine della partita, saraà sospeso il servizio dei mzzi pubblici e vietato il traffico dei mezzi privati su via Rozzi, via Zeppelle, Criconvallazion Nord e Ovest.