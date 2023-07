ASCOLI - La sosta selvaggia mette in difficoltà quella regolare. Con l’Arengo che deve ricorrere a nuovi provvedimenti alla luce di quanto avviene, in uno scenario cittadino complicato dalla nutrita presenza di cantieri, lungo la via che conduce al parcheggio coperto di Porta Torricella, in pieno centro, con auto che sostano invadendo la carreggiata laddove non esistono stalli e, quindi, complicando la vita agli utenti della struttura della Saba e anche ai cittadini in transito e ai mezzi di soccorso.

Le criticità del centro

Paradossalmente, dunque, chi parcheggia l’auto ignorando le regole crea problemi a chi, invece, vorrebbe rispettarle. In tale direzione, dunque, arriva un’ordinanza con divieto di sosta 0-24 e controlli a tappeto. Andando ad affiancare l’altro provvedimento con il quale si è intervenuti per impedire che alcuni automobilisti continuino imperterriti a sostare sugli stalli adibiti alla ricarica di auto elettriche impedendone l’utilizzo. Due provvedimenti affiancati da altre disposizioni tra cui il ricorso a dissuasori in almeno una quindicina di zone.



Numerose segnalazioni di cittadini e contestuali verifiche degli agenti di polizia municipale hanno portato l’Arengo all’emanazione di un’ordinanza per stoppare la situazione critica venutasi a creare proprio lungo la strada di collegamento del parcheggio di Porta Torricella, impianto utilizzato da molti cittadini e turisti. Alla base del provvedimento, che prevede l’istituzione del divieto di sosta 24 ore su 24 con controlli costanti, c’è anche la particolare conformazione della strada che non permette la realizzazione di stalli di sosta regolari oltre al fatto che la sosta irregolare di veicoli lungo un lato della via comporta frequenti disagi alla circolazione e potenziali impedimenti di transito per i mezzi di soccorso che dovessero aver di bisogno di raggiungere il parcheggio della Saba. È stato riscontrato anche che l’attuale regolamentazione della sosta non permette l’intervento dei vigili nelle ore serali, fascia in cui il fenomeno si verifica con maggiore frequenza. Da qui la decisione di ricorrere alla sosta con rimozione forzata in via di Porta Torricella nel tratto che va dall’intersezione con via Adriatico al parcheggio Saba Torricella (sul lato sinistro direzione di marcia sud-nord).



L’altro caso che ha richiesto un’altra specifica ordinanza, come detto, è quello relativo a piazza Roma, dove si è deciso di intervenire per regolamentare la situazione dal punto di vista della sosta. Considerando anche il fatto che la piazza è divenuta una valvola di sfogo per quegli automobilisti che, diretti verso corso Trieste, si vedono poi costretti a tornare indietro creando ingorghi e problemi. La decisione, ora, è quella di garantire sulla piazza un’area carico e scarico merci sul lato ovest dalle ore 8 alle 18, esclusi i giorni festivi, limitata a 30 minuti, mentre dalle ore 18 alle 6 potranno sostarvi i residenti. E si controlleranno anche coloro che occupano irregolarmente gli spazi per la ricarica di auto elettriche.



Nel frattempo, domani e venerdì sarà interdetta la circolazione in via delle Torri dalle ore 14 alle 20. L’ordinanza prevede anche: il divieto di sosta con rimozione forzata in ambo i lati per il tratto che va dall’intersezione largo Clementi al civico 47; l’interdizione del transito pedonale fatta eccezione per le residenze ed eventuali attività; l’obbligo di deviare il traffico proveniente da largo Clementi verso via dei Soderini con la revoca in pari orario della Ztl a valere per il solo transito.