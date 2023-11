ASCOLI - Via libera, da parte dell’Arengo, alla progettazione esecutiva del nuovo svincolo sulla circonvallazione nord. Un’opera che è già programmata, all’altezza di Campo Parignano, per consentire il collegamento di una nuova area di espansione, destinata a nuovi insediamenti, a verde e ad impianti sportivi, sovrastante tutta la fascia collinare della zona.

APPROFONDIMENTI ​ IL RESTAURO Ascoli, belvedere alla Fortezza Pia e osservatorio astronomico con un telescopio e una sala convegni

Gli uffici tecnici comunali, dunque, secondo le indicazioni fornite dal sindaco Marco Fioravanti e dall’assessore ai lavori pubblici Marco Cardinelli, hanno proceduto all’affidamento a professionisti esterni degli incarichi per la progettazione esecutiva dell’intervento e per la redazione di una necessaria relazione geologica e di invarianza idraulica. Si spiana, dunque, la strada alla realizzazione di questa nuova infrastruttura viaria, già inserita nel programma opere pubbliche dell’ente, che prevede un investimento di 350mila euro.

La pianificazione già nel 2022





Già nell’agosto 2022 a Palazzo Arengo si era deciso di pianificare la realizzazione di questo nuovo svincolo lungo la circonvallazione nord, all’altezza di Campo Parignano, di collegamento della nuova area di espansione della città, in linea con quanto previsto dal Piano regolatore, destinata a nuovi insediamenti, a verde o per impianti sportivi, con il resto della città. E adesso si arriva alla fase delle verifiche geologiche e della progettazione esecutiva per consentire poi, una volta completati questi passaggi, si potrà procedere con l’appalto dei lavori per creare questa nuova bretella di raccordo.

La nuova infrastruttura



La nuova infrastruttura – sulla circonvallazione all’altezza di via Sauro - servirà ad integrare i nuovi insediamenti dal punto di vista della rete stradale senza appesantire ulteriormente i carichi di auto già consistenti nella zona di Campo Parignano. L’obiettivo dell’Arengo è quello di implementare la rete stradale cittadina per collegare la circonvallazione nord con questa nuova zona di espansione ancora in fase embrionale, considerando anche che sempre sulla circonvallazione, dopo la realizzazione, alcuni anni fa, della rotatoria e del tratto stradale di ricongiungimento, all’altezza del parcheggio ex Gil, con viale Federici, si è registrato un alleggerimento dei pesanti flussi veicolari su via Sauro, spesso anche teatro di incidenti.

La nuova opera consisterà in uno svincolo con bretella di collegamento della nuova area dove sono previsti verde e impianti sportivi con il quartiere di Campo Parignano e con la città. Le ipotesi iniziali, in fase di analisi, erano due: una soluzione consistente nell’innesto di questa bretella sotto l’attuale sottopasso, mentre si riscende dalla circonvallazione su via Sauro; una seconda possibilità, invece, era creare lo svincolo qualche decina di metri dopo l’attuale rotatoria dell’ex Gil sulla circonvallazione, dove c’è uno slargo sulla destra, collegandosi direttamente con la prevista lottizzazione.

Adesso si arriverà alla definizione del progetto esecutivo che sbloccherà la realizzazione di questo nuovo svincolo che andrà ad integrare la rete viaria della zona che sovrasta il quartiere di Campo Parignano.