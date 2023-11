ASCOLI La creazione di un belvedere sulla torre per ammirare la città e anche le stelle con un telescopio, la realizzazione all’interno dello storico manufatto di un museo, di una sala convegni e di servizi per i visitatori, oltre al consolidamento delle mura della struttura: ora la Fortezza Pia, con il via libera dell’Arengo alla progettazione di un intervento da 2,4 milioni di euro, si prepara a trasformarsi nel più importante polo cittadino di attrazione turistica.

APPROFONDIMENTI L'INCIDENTE Ascoli, neopatentato abbatte due dissuasori, un palo della luce e investe un pedone sul marciapiede: l'uomo è grave





Dopo aver approvato le progettazioni degli altri tre interventi programmati (con un cantiere già aperto) per riqualificare le mura di cinta fino a Porta Gemina e creare due percorsi archeologici, adesso la giunta comunale, su indirizzo del sindaco Fioravanti e dell’assessore ai lavori pubblici Cardinelli, ha sbloccato anche l’elaborato progettuale che consentirà per la prima volta di procedere con il restauro, il risanamento e la valorizzazione della storica fortezza che sovrasta Ascoli.

I progetti

Andando, quindi, a completare tutto il pacchetto dei progetti per i quali, complessivamente, l’amministrazione comunale è riuscita ad ottenere un finanziamento di 5,3 milioni di euro. Se in una prima fase l’Arengo, con una serie di interventi effettuati sotto la supervisione del sindaco e dell’assessore Cardinelli, ha proceduto alla riqualificazione di tutta l’area esterna alla Fortezza e all’attivazione di una nuova illuminazione, con il progetto appena approvato si interviene direttamente sulla storica struttura di difesa della città. Nello specifico, si prevede la ricostruzione di volumi sulle preesistenze emerse mantenendole nella loro integrità. Vengono, inoltre, definite nuove destinazioni totalmente compatibili con le strutture storiche: nell’ala sud è prevista una piccola sala convegni, nell’ala ovest uno spazio dedicato ad un punto bar-ristoro e a servizi igienici per visitatori e addetti.

Il restauro





I locali esistenti all’ingresso principale della fortezza, presumibilmente facenti parte della originaria casa del Castellano, verranno completamente restaurati con interventi conservativi e ridestinati ad atrio e reception ed a piccolo museo. Inoltre è previsto, come detto, un intervento di restauro conservativo e rafforzamento strutturale delle mura esterne (che costituiscono l’intero perimetro della fortezza) consistente nella pulitura, nel consolidamento e nella protezione delle strutture murarie.



A caratterizzare ulteriormente l’intervento come polo di attrazione turistica sarà, infine, la scelta di offrire anche una visione panoramica della città salendo all’interno dell’antica torre posta sul lato sud della fortezza, Si prevede, in tal senso, la realizzazione di una scala in carpenteria metallica che si appoggerà ai tre lati della muratura e salirà in quota per la realizzazione di un belvedere sommitale – come inizialmente annunciato dallo stesso sindaco - dal quale sia possibile avere una suggestiva vista della città e del paesaggio circostante e dove potrà trovare collocazione anche un telescopio per poter ammirare il cielo stellato da quella posizione privilegiata, in direzione nord. Un passaggio obbligato, dunque, per chi sceglierà di visitare il capoluogo piceno.