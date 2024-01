ASCOLI - Uno dei momenti preferiti da tutti gli studenti è sicuramente quello della gita scolastica. Alcune classi le hanno già fatte, in particolare i ragazzi che devono affrontare l’esame di maturità, mentre tutti gli altri le faranno durante il periodo primaverile, certamente più adatto soprattutto per la clemenza del meteo.

Gli aumenti

Il problema principale, in questo momento, riguarda l’aumento dei costi legati al trasporto e all’alloggio. «In generale, i prezzi sono aumentati, specie quelli relativi agli alberghi. Se l’anno scorso una notte costava mediamente 50 euro con la mezza pensione, oppure per un bed & breakfast, adesso ci vogliono almeno 70 euro, forse anche 80 - spiega Piero Annibali dell’agenzia Robles. - Spesso gli hotel non sono disponibili ad ospitare le scolaresche; si preferisce ospitare i turisti normali invece che riempire tutta la struttura, per avere meno problemi da affrontare, pur guadagnando meno. Anche i ristoranti sono aumentati. Recentemente sono stato ad Arezzo, dove un menu turistico l’anno scorso costava 14 euro, mentre adesso è già salito a 20. Meno da mangiare, ma prezzo aumentato del 40%. In Italia le mete preferite sono la costiera Amalfitana, Sicilia, Venezia, Firenze. Sull’estero c’è una certa riluttanza per tanti motivi, in gran parte a causa dell’aumento dei prezzi, ma c’è timore anche per il rischio terrorismo». Diego Marinelli dell’agenzia A spasso nel mondo aggiunge: «Per l’Italia ho richieste soprattutto per Firenze. C’è un chiaro aumento sui prezzi: in media per due giorni a Firenze, si spendono quasi 200 euro per le classi delle medie. Un tempo, una gita nel capoluogo toscano poteva costare 120 euro. Sono aumentati i costi per la benzina, dei parcheggi: le ditte che gestiscono i pullman hanno i costi moltiplicati. Vedo aumenti anche più del 50% nei viaggi verso l’estero. A volte ci sono aspettative di prezzo che poi non si verificano».

Le variabili

«È aumentato tutto, anche i viaggi scolastici. È un meccanismo automatico - evidenzia Francesca Pascucci di Picchio Travel. - Tutto dipende dalla destinazione e da quante persone partecipano, ma molto è cambiato dopo la pandemia. Gli aumenti si attestano sul 15% circa e riguardano sia le tratte italiane che quelle estere. Anche all'estero gli alberghi sono aumentati di molto. Sono diminuite le strutture che accolgono gli studenti; molti hanno chiuso o cambiato proprietà e con meno offerta, i prezzi aumentano. Mancano anche i docenti che vogliono accompagnare gli studenti, mentre per quanto riguarda le mete, sono molto richieste la Puglia, Firenze, Roma e il Lago di Garda». «Una tratta che è aumentata, per quanto riguarda i biglietti aerei è quella di Parigi, salita di circa del 10%» spiega Stefano Albertini di Vire Viaggi.