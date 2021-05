Escursionista in bicicletta cade sui sentieri di Rosara, soccorso dall'elicottero del 118 e trasportato a Torrette

ASCOLI - Un biker è rimasto ferito, questa mattina, mentre era impegnato in un'escursione sulle colline immediatamente a ridosso del centro urbano di Ascoli Piceno. Il ciclista stava percorrendo un sentiero posto particolarmente impervio nella zona di Rosara quando è caduto battendo il capo.

L'allarme è scattato immediatamente alla centrale operativa dei vigili del fuoco e del 118 che ha richiesto l'intervento dell'elicottero regionale, anche per la difficoltà di raggiungere il posto. L'uomo è grave ma non in pericolo di vita, è stato ricoverato all'ospedale regionale di Torrette.

