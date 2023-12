ASCOLI Si è svolto al Ventidio Basso l’annuale appuntamento con “Il Gala dello Sport” l’evento che premia le eccellenze sportive.

L’impegno

«Quest’anno abbiamo vinto il titolo di città europea dello sport 2025 grazie all’impegno del nostro assessore Stallone che si è impegnato per questo riconoscimento- ha detto il sindaco Marco Fioravanti - Vogliamo valorizzare questo riconoscimento attraverso il dinamismo e il coinvolgimento della nostra rete sportiva. La nostra città ha il maggior numero di associazioni sportive rispetto agli abitanti. Ci sarà un evento nel quale coinvolgeremo i bambini che sono il futuro della nostra città. Cercheremo di aumentare le ore di educazione fisica a scuola, attraverso lo sport veicoliamo i veri valori. Stiamo lavorando moltissimo sulle strutture sportive, come il Velodromo e il Campo scuola, ma costruire il futuro di Ascoli attraverso la città europea dello Sport». Proprio per il lavoro fatto per il dossier candidatura, sono stati premiati i ragazzi dello staff del sindaco e dell’ufficio sport dell’Arengo.

Anche il primo cittadino ha ricevuto un premio per aver terminato la maratona di New York. Il premio per l’ ascolano dell’anno 2023 è andato a Simone Vagnozzi, intervenuto da remoto, che ha ricordato come «allenare Yannik Sinner è davvero un’emozione. E’ un bellissimo viaggio e spero che possa continuare ancora a lingo. C’è molto lavoro e tanta passione. In questo sport bisogna lavorare tanto e viaggiare molto, ma si possono raggiungere traguardi importanti». Società sportiva dell’anno l’Atletico Ascoli, che quest’anno ha raggiunto lo storico traguardo della serie D. In video collegamento anche il centrocampista del Bologna Riccardo Orsolini che ha realizzato 13 gol nel 2023. Il giocatore originario di Rotella ha sottolineato che «è un onore rappresentare il territorio e la regione c dove ho iniziato la carriera e non potrò mai dimenticare. È importante dove si parte e qui voglio tornare, un giorno. Ai giovani dico sempre di non mollare e fare le cose con passione, dedizione, tenacia e sacrificio, possono anche battere il talento».

L’intervento

Durante la serata l’intervento del campione Gianmarco Tamberi che ha voluto celebrare l’atleta ascolano Nazzareno Di Marco, capitano della squadra delle Fiamme Oro. « Ha sempre fatto di tutto per ottenere i risultati e lo farà ancora. Sono convinto che persona meglio di lui non ci sarebbe stata». Anche la medaglia d’oro Tokyo 2020 Massimo Stano ha mandato un messaggio di saluto al neo capitano Di Marco.