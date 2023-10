Rissa e coltelli a San Benedetto del Tronto: c'è anche il rapper Shiva tra gli arrestati. Sarà interrogato nelle prossime ore

ASCOLI Nella mattinata di oggi (30 ottobre) la Questure di Ascoli Piceno (e San Benedetto del Tronto), Milano e Brescia hanno dato esecuzione a un'ordinanza del Gip di Ascoli Piceno di applicazione della custodia cautelare in carcere per una persona e degli arresti domiciliari per altre quattro, ritenute tutte responsabili di aver partecipato alla rissa avvenuta a San Benedetto del Tronto il 30 agosto scorso. Rissa dove, attraverso l'utilizzo di un coltello, erano stati feriti tre giovani con prognosi tra i 10 e 35 giorni.

I provvedimenti

L'accusa per tutti è di tentato omicidio. I cinque arrestati - tra cui anche il rapper Shiva, che sarebbe accusato di aver inferto una coltellata ad un soggetto estraneo alla rissa - sono stati individuati anche grazie alle immagini delle telecamere di sicurezza. Nelle prossime ore saranno interrogati.