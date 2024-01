ASCOLI Da martedì ci si può iscrivere al Liceo del Made in Italy: la giunta regionale, nel corso dell’ultima seduta, ha integrato l’offerta formativa e approvato lo schema di accordo tra l’Ufficio scolastico regionale per le Marche e la Regione per l'attivazione dell’indirizzo “Liceo del Made in Italy”, già a partire dall’anno scolastico 2024/2025, nei licei che ne hanno fatto domanda. Ad Ascoli sarà il liceo Stabili-Trebbiani.

I contenuti

«Un’importante novità nell'ambito dell’offerta formativa a beneficio dei nostri studenti – dichiara l’assessore all’Istruzione Chiara Biondi. - Il nuovo percorso liceale promuove l'acquisizione degli strumenti necessari per la ricerca e l'analisi degli scenari storico-geografici e artistico-culturali, la dimensione storica e lo sviluppo industriale ed economico dei settori produttivi del Made in Italy. Un nuovo indirizzo liceale che consentirà agli studenti di sviluppare, sulla base della conoscenza dei significati, dei metodi e delle categorie interpretative che caratterizzano le scienze economiche e giuridiche, competenze imprenditoriali idonee alla promozione e alla valorizzazione degli specifici settori produttivi del Made in Italy». In sintesi un percorso «che offre le giuste competenze per promuovere e valorizzare le nostre eccellenze e la bellezza italiana nel mondo» ha spiegato l’assessore Biondi.

I requisiti

L’attivazione di prime classi del Liceo del Made in Italy per l’anno scolastico 2024/2025 è possibile esclusivamente per quelle istituzioni scolastiche che nell’ambito della programmazione regionale dell’offerta formativa già erogano il percorso del liceo delle scienze umane – opzione economico sociale. Nel Piceno ha fatto richiesta di attivazione dell’indirizzo “Made in Italy” il Liceo Stabili-Trebbiani di Ascoli. Come spiega il dirigente Arturo Verna «il liceo economico-sociale accentuava la dimensione economica e sociale nel contesto di analisi. Questo nuovo corso aumenta le ore di economia e si assorbono le ore di scienze umane. I piani di studio del triennio non sono ancora stati resi noti, ma probabilmente ci sarà un’attenzione alla produttività del territorio. La vocazione del Made in Italy pone al centro il sistema socio-economico: c’è un’unica vocazione comune, dove ci sarà grande attenzione alle eccellenze produttive del territorio».