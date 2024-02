COMUNANZA Inizio anno positivo per lo stabilimento Whirlpool di Villa Pera. Dal 1° marzo saranno assunti 5 nuovi dipendenti a tempo indeterminato dopo circa 20 anni e tante fuoriuscite. La decisione è emersa nei giorni scorsi durante un incontro, nella sede di Confindustria Ascoli, tra la dirigenza aziendale dello stabilimento, tra cui il direttore Salvatore Cavallo, e i rappresentanti sindacali sia provinciali che della Rsu di fabbrica.

Il confronto

Un confronto tra le parti che era stato stabilito per un esame congiunto della necessità dell’azienda di ricorrere alla cassa integrazione per 4 giorni in questo mese. È questo comunque un buon dato rispetto agli altri stabilimenti italiani che fanno molto più ricorso alla cig. Da ricordare che a Villa Pera da due anni l’insediamento produttivo utilizza 35 interinali, quindi i sindacati hanno chiesto qualche stabilizzazione. «Non è un numero importante – osservano i sindacalisti - ma il segnale è incoraggiante anche in vista del passaggio proprietario al gruppo turco Arcelik dei siti Emea di Whirlpool. Ci aspettiamo dal nuovo assetto societario un piano industriale di rilancio del sito comunanzese e di incremento dell’occupazione» rimarcano ancora i sindacati. Intanto sulla formazione della nuova società che vedrà Arcelik al 75% e Whirlpool al 25% di tutti gli asset dell’area Emea, la CMA, ovvero l’antitrust britannica, ha dato un via libera provvisorio, che diventerà sicuramente definitivo.

L’autorizzazione

Infatti nella nota dell’organismo si specifica che con l'operazione «i consumatori continueranno ad avere un'ampia gamma di scelta» e che dunque «non solleverà problemi significativi sotto il profilo della concorrenza». La decisione definitiva sarà adottata e formalizzata dall'Autorità del Regno Unito entro il 26 marzo. Whirlpool, dal canto suo, sottolinea: «Siamo molto lieti che la Cma abbia provvisoriamente autorizzato la nostra proposta di transazione con Arcelik per creare una nuova società europea di elettrodomestici. Riteniamo che la transazione sarà positiva per la concorrenza e che la nuova entità sarà ben posizionata per offrire valore ai consumatori attraverso marchi attraenti, produzione sostenibile, innovazione di prodotto e servizi ai consumatori. Ci aspettiamo di chiudere la transazione entro aprile».