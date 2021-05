Da Anconitana-Jesina a Valdichienti-Porto d'Ascoli: inizia già il girone di ritorno

ANCONA - Sesta partita di campionato e già prima di ritorno per i due mini gironi di Eccellenza a sei squadre, da cui sarà promossa in D una sola squadra. Nel girone A spicca il derby Anconitana-Jesina al Del Conero, vinto 1-0 dai dorici all’andata. La squadra di Lelli è obbligata a vincere per riprendere in vetta il Fossombrone, avanti di due punti e di scena a Montefano. L’altra sfida del girone è Atletico Gallo-Vigor Senigallia. Nel girone B la capolista Valdichienti affronta in casa il Porto d’Ascoli, mentre l’Atletico Ascoli e la Sangiustese, dietro solo di un punto in classifica, si misurano con Azzurra Colli e Grottammare.

Eccellenza girone A 6ª giornata 1ª ritorno (ore 16.30)

Anconitana-Jesina

Atletico Gallo-Vigor Senigallia

Montefano-Fossombrone

Classifica: Fossombrone 12, Anconitana 10, Atletico Gallo 8, Vigor Senigallia 5, Montefano 3, Jesina 2.

Eccellenza girone B 6ª giornata 1ª ritorno (ore 16.30)

Atletico Ascoli-Azzurra Colli

Sangiustese-Grottammare

Valdichienti Ponte-Porto d’Ascoli

Classifica: Valdichienti 10, Sangiustese 9, Atletico Ascoli 9, Porto d’Ascoli 5, Grottammare 4, Azzurra Colli 2.

