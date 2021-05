Corre il Valdichienti, bene l'Azzurra Colli, Ancora 0-0 tra Anconitana e Fososmbrone con un rigore sbagliato dagli ospiti

ANCONA - Quella del Del Conero è una sfida (il via alle 16,30) che vale tanto e forse anche di più. Anconitana-Fossombrone è un crocevia per entrambe le formazioni specie dopo la vittoria in casa di ieri dell'Atletico Gallo Colbordolo con il Montefano (2-): Per chiudere il discorso sul girone A del campionato di Eccellenza tanta storia ma pochi significati nel derby del "Bianchelli" tra Vigor e Jesina.

Relativamente al girone B anche qui discorsi apertissimi: match clou quello tra Valdichienti e Atletico Ascoli mentre Sangiustese e Porto d'Ascoli cercano di rientrare nei giochi ma per farlo devono necessariamente vincere contro le due squadre che chiudono il raggruppamento ma non per questo meno battagliere.

GIRONE A

Atletico Gallo Colbordolo - Montefano 2-0 (Muratori, Bartolini)

Anconitana - Fossombrone 0-0 (Marcantognini al 35' para un rigore a Paradisi)

Vigor Senigalia - Jesina 0-1 (Barchiesi)

Classifica: Atletico Gallo Colbordolo 15, Fossombrone 14, Anconitana 13, Jesina 8, Vigor 5, Montefano 4.

* Atl. Gallo Colbordolo e Montefano una partita in più.

GIRONE B

Porto d'Ascoli - Grottammare 0-0

Sangiustese- Atl. Azzurra Colli 0-1 (Vecchiarello)

Valdichienti - Atletico Ascoli 2-0 (Nasic, Palmieri)

Classifica: Atletico Ascoli 15, Sangiustese 11, Valdichienti 10, Porto d'Ascoli 9, Grottammare, Atl, Azzurra Colli 5.

Ultimo aggiornamento: 17:09

