Addio a "Palì" Giampaoli, il re dei panettoni: il mondo dell'industria e dello sport in lacrime. Aveva 80 anni

ANCONA – Il mondo dell'imprenditoria e dello sport sono in lutto per la morte di Giampaoli Giampaoli, "Palì" come amavano chiamarlo i suoi concittadini, storico calciatore dell'Anconitana negli anni '50-60 e titolare dell'azienda dolciaria “Giampaoli” alla Baraccola. Aveva 80 anni, era ricoverato da settimane all'ospedale per l'aggravarsi di una malattia. Si è spento stanotte, circondato dall'affetto dei familiari. Lascia la moglie e il figlio Gabriele. Terminata la carriera calcistica, a 29 anni, è cominciata quella da imprenditore nell'azienda di famiglia, fondata dai nonni nel 1900. Da piccola realtà artigianale ha saputa trasformarla in un'industria conosciuta in tutta Italia, legandola per molti anni al calcio dorico, di cui è stato sponsor e grande tifoso. Commendatore al merito della Repubblica, ha ricoperto negli anni incarichi di prestigio, tra i quali vice presidente di Unicredit Banca di Roma, presidente di Confindustria Ancona, presidente dell'Ente fieristico delle Marche, presidente della Camera di Commercio di Ancona e di Unioncamere Marche.

