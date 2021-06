A Canil piace l'Anconitana. Il presidente onorario del Matelica ha già avuto un incontro con Marconi

ANCONA - Il presidente onorario del Matelica vuole l'Anconitana. C'è da chiarire ancora i dettagli dell'operazione e il piano di Mauro Canil. Ma la trattativa è già in fase avanzata, come lo stesso sito del Matelica Calcio ammette. «Nei giorni scorsi - scrive tra l'altro il Matelica sul sito della società - il presidente dell’Anconitana Stefano Marconi ha contattato il presidente onorario del Matelica Mauro Canil per vagliare la possibilità di intraprendere un progetto con il Matelica. Per dare corso a questa opportunità, questa mattina lo stesso presidente Marconi, insieme al vice Robert Egidi, l’assessore allo Sport del Comune di Ancona Andrea Guidotti ed i tecnici comunali si sono incontrati con Mauro Canil e Roberta Nocelli presso il Comune di Ancona. Riscontrato il reciproco interesse, nei prossimi giorni saranno resi noti ulteriori sviluppi».

