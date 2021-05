Carambola per le vie del centro, auto si ribalta. Il guidatore incastrato nell'abitacolo, salvato da vigili del fuoco e 118

ASCOLI - Incidente questa mattina in centro ad Ascoli Piceno. Per cause ancora in corso di accertamento, il conducente ha perso il controllo della sua auto in corso Mazzini, strada principale del centro storico della città. L'auto si è ribaltata tra una fila di macchine in sosta lungo la via e lo spigolo di un palazzo.

Il guidatore è rimasto incastrato dentro l'auto. Sul posto i vigili del fuoco di Ascoli Piceno e il personale del 118. Il ferito è stato estratto dall'abitacolo e trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Mazzoni di Ascoli Piceno. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l'area dell'incidente.

Ultimo aggiornamento: 11:05

