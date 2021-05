Controlli nelle gallerie, chiusa l'autostrada A14: ecco il tratto interessato, i giorni e gli orari

ANCONA - Controlli in galleria, chiude un tratto dell'autostrada A14. Lo stop alla viabilità è dovuto all'ispezione delle gallerie "Castello di Grottammare", "Castello di Cupramarittima" e "San Basso". Operazione che sarà svolta di notte. Interessato dalla chiusura dell'autostrasa il tratto tra Pedaso e Grottammare, in entrambe le direzioni, verso Pescara-Bari e in direzione di Ancona-Bologna. I giorni e gli orari: quattro notti consecutive il 19, 20, 21 e 22 maggio dalle 22 alle 6 del mattino. Poi ancora due notti il 24 e il 25 maggio, sempre dalle 22 alle 6 del matiuno. A causa della chiusura del tratto dell'A14, durante gli orari interessati, saranno inaccessibili le aree di servizio "Piceno ovest" e "Piceno est". In alternativa vengono consigliati percorsi alternativi: Pescara-Bari, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Pedaso, percorrere la statale 16 adriatica verso Pescara e rientrare sull'A14 alla stazione di Grottammare. Per chi è diretto invece verso Ancona-Bologna, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Grottammare, percorrere sempre la statale 16 adriatica verso Ancona e rientrare in autostrada al casello di Pedaso.

