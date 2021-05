Allevi, Magoni, Spinetti, Rea, Armiliato e Molinelli. Tour nelle Marche promosso da Bper con l’Orchestra Sinfonica Rossini

PESARO - La musica attraverserà le Marche con un nuovo festival itinerante promosso da Bper Banca in collaborazione con Ad Eventi e Orchestra Sinfonica Rossini. Da settembre a ottobre 2021, “Arte a Teatro - Festival Musicale delle Marche” proporrà dai grandi classici eseguiti da un’orchestra sinfonica al concerto tributo a una mitica band del rock, fino alle performance di talentuosi pianisti dalle sonorità classiche o jazz e la voce inconfondibile di una eccezionale cantautrice swing.

Sei appuntamenti gratuiti, prenotabili a partire dal mese di settembre.

Il cartellone

Si parte da dal Teatro Sperimentale di Pesaro, il 25 settembre, con il compositore, direttore d’orchestra e pianista marchigiano, Giovanni Allevi, per poi passare il giorno successivo al Gentile di Fabriano con lo straordinario duo composto da Petra Magoni e Ferruccio Spinetti, accompagnati sul palco dal gruppo Inventario, due realtà tra le più interessanti della odierna scena musicale italiana. Il 2 ottobre il progetto approda al teatro della Fortuna di Fano, con “The Legend of Morricone” dell’Ensemble Symphony Orchestra, diretta da Giacomo Loprieno. L’Ensemble si avvicina alla musica di Morricone dopo collaborazioni nazionali ed internazionali importanti con musicisti, cantanti e band di alto livello. Sul palco anche l’attore Matteo Taranto.

A uno dei più grandi pianisti italiani, in ambito pop e jazz, è dedicato l’appuntamento del 3 ottobre al Ventidio Basso di Ascoli Piceno: Danilo Rea. Da più di dieci anni, Rea è il pianista di fiducia di Mina, ha collaborato con Claudio Baglioni, Adriano Celentano e di recente con Gino Paoli insieme ai più grandi musicisti jazz della scena italiana con i quali ha avuto occasione di dare spazio alla sua vera forza, la libera improvvisazione su temi melodici celebri. Al Pergolesi di Jesi (9/10), torna il tenore Fabio Armillato che, insieme all’Orchestra Sinfonica Rossini proporrà un’antologia di arie che spazieranno dal repertorio lirico alle canzoni d’autore: una sorta di omaggio al marchigiano Beniamino Gigli. La chiusura della rassegna è affidata ad un particolare cross over: il 10 ottobre, al teatro delle Muse di Ancona, l’eclettico Roberto Molinelli dirigerà l’Orchestra Rossini in “Pink Floyd, la storia la leggenda” che vede tra i protagonisti anche la Dna Pink Floyd Tribute band e la partecipazione di Giuseppe Esposto, Fabrizio Bartolucci e Claudio Salvi, autore dei testi.

