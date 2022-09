ASCOLI - È stata un’estate difficile quella che hanno trascorso i bambini e gli anziani che ogni giorno frequentano la piazzetta Diaz di Campo Parignano. Lo spazio, da sempre oasi dei più piccoli per via dei numerosi giochi presenti e appuntamento per tanti pensionati che cercano refrigerio sulle panchine sotto gli alberi, negli ultimi mesi è stato al centro di numerose polemiche per via di una serie di problematiche.



Innanzitutto l’avvistamento continuo di topi e di pantegane che escono da tombini per scorrazzare. Una presenza che spaventa i più piccoli. E a proposito di giochi, continua ad essere oggetto di preoccupazione il recinto che protegge le strutture ludiche, di cui una parte è tagliato e sporgente, con il serio rischio che i passanti possano ferirsi. Questo disagio è stato segnalato molti mesi fa, in seguito ad un atto vandalico compiuto da ignoti, ma, nonostante sia stato chiuso il buco lasciato dai vandali con una rete posticcia, le sporgenze appuntite sono rimaste e continuano a rappresentare un pericolo per i frequentatori dell’area. E non infine, il più grave dei disagi, quello relativo al mancato funzionamento della fontanella. Negli ultimi giorni le lamentele di mamme di ragazzini che giocano nell’area è arrivata sino all’Arengo.

La polemica



Tutti si sono chiesti perché mai sin dai primi caldi sia stata tolta l’erogazione dell’acqua, in un luogo dove, proprio perché i bambini corrono e sudano, un tale servizio sarebbe indispensabile. La polemica è stata rilanciata anche dal Coordinamento Antidegrado per Ascoli attraverso i social, nella speranza che almeno alla fine della bella stagione un tale servizio venga ripristinato. «La fontanella di piazza Diaz è fuori servizio da vari mesi eppure è assolutamente necessaria per i tanti bambini che frequentano la piazza» segnala l’associazione su Facebook, rimarcando che la decisione, sia che fosse dipeso da un vandalismo come dalla volontà di un risparmio idrico, ha lasciato in tanti delusi, che chiedono a voce alta di riattivarla. Di recente, l’amministrazione comunale aveva deciso di riattivare le telecamere per il controllo della zona, dichiarando guerra a vandali e teppisti e decidendo di presidiare piazza Diaz e dintorni.