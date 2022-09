ASCOLI - Ricoperta ovunque di scritte, siringhe e rifiuti organici, spesso accompagnata dal caos nei fine settimana. E’ quel che accade, da anni ormai e ad ogni stagione in una zona del centro storico, a pochissimi metri da piazza Roma in quel che è stato ribattezzato “Crocevia del profondo degrado”. Parliamo di rua dei Lenti e di rua della Carità, che si trovano alle spalle della chiesa di Santa Maria della Carità, più nota come la “Scopa”, perpendicolari a via Dino Angelini e via Ottaviano Iannella.

L’area seminascosta e appartata anche a causa della struttura posticcia eretta a causa di un cantiere è stata giorno dopo giorno presa d’assalto dagli imbrattatori, che ne hanno ricoperto di scriscritte con l’ausilio delle bombolette spray ogni centimetro: dalle mura ai portoni.

Le scritte

Persino la targa toponomastica, con la scritta indicante “Rua dei Lenti”, pur trovandosi ad oltre tre metri di altezza, è stata deturpata dai vandali rendendola illeggibile. La situazione a detta dei residenti è davvero grave, perché oltre al disordine e allo sporco provocato dai ragazzi che si assembrano, c’è un gran fracasso nel corso delle ore notturne. Ad occuparsi più volte di questo serio problema è il Coordinamento Antidegrado per Ascoli che, ripetutamente, nelle pagine del suo profilo Facebook, ha postato le immagini dell’incuria in cui la zona verte da tempo immemore. Un caos senza soluzione, evidentemente, nonostante l’annunciata presenza di telecamere in loco e nonostante i solleciti ripetuti nei confronti delle forze dell’ordine da parte di chi ci vive tra quelle case.

Le lamentele

Lamentele anche da parte di coloro che ci lavorano, come i commercianti di via Iannella, obbligati continuamente a pulire e versare candeggina nel sottopasso di rua della Carità. «E’ un luogo a pochi passi dal Tribunale, da piazza del Popolo, da piazza Arringo: da molti anni è in condizioni precarie ma attualmente è messo anche peggio» scrivono i responsabili del “Coordinamento Antidegrado per Ascoli” mostrando una fotografia che presenta rua dei Lenti in uno stato davvero preoccupante. Una documentazione doverosa, soprattutto in seguito alle sollecitazioni che si levano sempre da chi, nei mesi d’estate, non riesce a proprio a dormire, a causa dei rumori e dei cattivi odori.