Migranti in un appartamento Denunciata la presidente della pubblica assistenza

ASCOLI - La presidente dell’associazione di volontariato Misericordia, Sonia Allevi è stata iscritta dalla procura della Repubblica nel registro degli indagati a seguito della denuncia da parte dei residenti di un condominio di via Pretoriana alla Piazzarola i quali hanno segnalato la presenza, in un appartamento gestito dall’associazione, di 13 extracomunitaria. Al momento della verifica da parte dei vigili urbani, però, ne sono stati trovati solo 11 e secondo i vicini e con il loro modo di comportarsi creavano problemi.Oltre a Sonia Allevi, sono stati iscritti nel registro degli indagati anche altre due persone: l’ex proprietario dell’immobile che a suo tempo l’affittò all’associazione e quello che successivamente lo acquistò divenendone così proprietario. E allora cosa c’entra la Misericordia? La Misericordia fra i vari compiti, è deputata anche all’accoglienza dei migranti. Per questo motivo aveva preso in affitto l’appartamento in via Pretoriana nel quale aveva sistemato i 13 migranti, tutti di colore provenienti da diversi paesi africani. Appartamento dislocato su due livelli con quattro stanze in cui erano stati sistemati quattro letti, due bagni, un soggiorno e la cucina. Evidentemente la loro presenza creava problemi di convivenza di una certa rilevanza con le persone che abitavano nello stesso condominio. I fastidi si acuivano in particolare nel corso delle notti in quanto i rumori, che impedivano di prendere sonno ai vicini, si protraevano fino alle ore piccole.