Auto sbanda, sfonda il guardrail e vola nel fossatoa Offida: conducente salvo per miracolo

ASCOLI - Perde il controllo dell'auto, sfonda il guardrail e finisce in un fossato dopo un volo di decine di metri. Paura per un automobilista che è stato recuperato dai vigiloi del fuoco di Ascoli all'1.30 dell'altra notte e che è stato trasportato in ospedale dai sanitari del 118.

L'incidente è avvenuto lungo la strada provinciale SP 15 nel territorio del comune di Offida in località Lava. Sul posto la squadra dei vigili del fuoco della sede centrale di Ascol Piceno, ha recuperato il conducente con tecniche Saf (Speleo Alpino Fluviali): successivamente è stata messa in sicurezza l’autovettura con l’ausilio dell’autogru.