Scoppia un altro vasto incendio alle porte di Ascoli, interviene il Canadair per spegnere le fiamme

ASCOLI - Dopo il grave incendio avvenuto ieri pomeriggio sulle colline di Venarotta, i vigili del fuoco sono impegnati questa mattina nella frazione di Venagrande e a Morignano per spegnere un vasto incendio che sta coinvolgendo la vegetazione della zona. Sul posto squadre dei vigili del fuoco e un Canadair. Per quanto riguarda l'incendio avvenuto ieri è stato denunciato un agricoltore che per negligenza avrebbe appiccato il fuoco che è poi è divampato alimentato dalle fiamme.

