Fuori strada con l'auto paura per un religioso salvato nella notte

ASCOLI - Lo hanno cercato anche con le torce delle fotoelettriche sotto la pioggia battente giù per la scarpata che dall'uscita della superstrada di Porta Cartara conduce al parcheggio Torricella ma lui, padre Fiorindo, miracolosamente - è il caso di dirlo - ne è uscito illeso, si è salvato da un pauroso fuori strada. "Tornavo dal centro città - spiega il religioso che alloggia all'Immacolata - e dovevo fare il percorso che costeggia il torrente quando non so cosa sia accaduto. Non credo sia stato il fondo stradale viscido perché la strada era già bagnata ma mi sono ritrovato di sotto". Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, i carabinieri e anche la polizia municipale che ha provveduto a regolare il traffico con un provvisorio senso unico alternato. L'auto è stata quindi posta sul ciglio della carreggiata e a sostenere il religioso - che comunque è apparso in buone condizioni nonostante lo spavento - è arrivato un confratello.