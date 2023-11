ASCOLI - Fumata bianca a Palazzo Bazzani: Maurizio Frascarelli, commercialista, 62 anni, è il nuovo presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno. Prende il posto del dimissionario Mario Tassi. Ad eleggerlo, ieri pomeriggio, è stato l’Organo di indirizzo con tredici voti a favore e due schede bianche.

APPROFONDIMENTI LA RICORRENZA Ascoli, per i 30 anni la scuola di Architettura si fa un bel regalo: iscritti in aumento e due nuovi corsi di laurea





Il suo vice è Daniele Tagliabue; entrano nel consiglio di amministrazione Novella Calvelli, Vincenzo De Scrilli, Maria Antonietta Lupi, Carlo Marinucci e Donatella Rossi Brunori. Maurizio Frascarelli è dottore commercialista, revisore contabile e consulente tecnico del Tribunale di Ascoli Piceno. Svolge attività di libero professionista con specializzazione nel settore tributario e societario. È membro del collegio sindacale di società industriali e commerciali, con esperienze di amministratore unico. È stato amministratore della Caffè Meletti Srl e componente dell’Organo di indirizzo e del Consiglio di amministrazione della Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno.

«Stimolo per la comunità»





«La Fondazione Carisap deve avere una funzione di stimolo nei confronti della comunità ad individuare la soluzione dei propri problemi e favorire le condizioni affinché ogni persona possa realizzare le proprie ispirazioni» commenta a caldo il neo presidente. Ma su cosa punterà? «I settori, le linee e le modalità di intervento sono quelle già individuate nel piano pluriennale 2023-2025 che individua nel bando la modalità operativa privilegiata per la selezione delle erogazioni» prosegue Frascarelli . Dopo quanto è successo in questo mese. fra richiesta di revoca del cda, le dimissioni burrascose del presidente Mario Tassi, assemblee dei soci convocate e poi rinviate a data da destinarsi, ci sarebbe bisogno di riportare la serenità nella Fondazione Carisap. E di questo è consapevole il neo presidente. «Il compito del sottoscritto - dice - e del nuovo consiglio di amministrazione sarà anche quello di ricostituire tra gli organi quel clima di fiducia e leale collaborazione che rappresenta un elemento imprescindibile per l’efficace funzionamento dell’ente».



Nel frattempo, però, proseguono i dossier. Dopo la richiesta di chiarimenti al Mef al quale l’Organo di Indirizzo ha dato una risposta, gli ex membri del Cda hanno sollevato presunte incompatibilità di alcuni amministratori della Fondazione Carisap inviando un dossier al ministero dell’economia e delle finanze.