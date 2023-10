ASCOLI - Quasi 300 immatricolati, oltre 900 iscritti. La Scuola di Architettura e Design Vittoria dell’Università di Camerino (Saad) festeggia nel migliore dei modi il suo trentesimo compleanno. «Numeri in crescita rispetto allo scorso anno» afferma il rettore UniCam, Claudio Pettinari. E i dati potrebbero presto aumentare poiché le iscrizioni resteranno aperte fino al 31 gennaio. Il futuro però è già scritto.

Tra poche ore Graziano Leoni prenderà il posto di Pettinari e nel 2024 approderà ad Ascoli la sfida più ambiziosa: il nuovo corso di laurea “Paesaggio, innovazione, sostenibilità” in collaborazione con l’Università politecnica delle Marche. Per la prima volta nel nostro territorio nascerà un percorso comune tra i due colossi. Interesserà i grandi ambiti disciplinari di Architettura e Agraria, porrà le basi per un adeguato utilizzo delle risorse, del patrimonio boschivo e dei pascoli, con una particolare attenzione alle sfide climatiche e all’occupazione. Creerà le condizioni per un rapporto interdisciplinare tra i due atenei con un traguardo: rispondere alla necessità di formare figure professionali di paesaggisti. Non ci sono oggi corsi simili nella zona adriatica.

L'investimento

«Siamo in rampa di lancio. Sarà un passo importante anche per tutta l’università» annuncia il direttore della Saad, Massimo Sargolini. E tra qualche mese UniCam attiverà nel capoluogo anche il corso di laurea “Arti, moda e produzioni creative”. L’investimento sulla Saad supera i 6 milioni di euro: 4 milioni per 70/80 dipendenti, 1,5 milioni per i servizi agli studenti, 500 mila euro per manutenzione e gestione degli spazi.

«Oggi l’ateneo investe più di un milione di euro l’anno per ogni corso attivo ad Ascoli, per consentire alle nostre studentesse ed ai nostri studenti di avere spazi, strutture e strumentazioni idonei ad una didattica di qualità e a consentire un proficuo e soddisfacente percorso di studi» spiega Pettinari. La trentesima candelina di Saad è l’occasione per tracciare un bilancio. La Scuola attualmente ha attivi due corsi di laurea triennale e due corsi di laurea magistrale, master altamente professionalizzanti, corsi di dottorato di ricerca, didattica e ricerca. «È stata una bellissima visione. All’inizio avevamo forti perplessità: oggi la Scuola è un’eccellenza nazionale e internazionale» sottolinea il rettore.

Il programma



Il programma del trentennale avrà un ricco calendario dal 6 novembre al 15 dicembre, con appuntamenti aperti a tutti. «Il fil rouge intende rispondere a una domanda: il ruolo oggi di una Scuola di Architettura e Design rispetto alle esigenze della società contemporanea», sostiene Sargolini. Lunedì 6 novembre alle ore 11 presso la sede dell’Annunziata si terrà l’evento inaugurale.

Tra le tante le occasioni in programma in un mese: lunedì 13 conferenza con Mauro Varotto “Viaggio nell’Italia dell’Antropocene e nelle città del 2786”, martedì 12 dicembre Ilan Noy con “Disaster Risk and Economy”, venerdì 15 dicembre Paolo Castelnovi con “Il senso del paesaggio” e la lectio magistralis “Le sfide della città mediterranea contemporanea” al Filarmonici, con Oriol Nel.lo, tra i massimi esperti a livello internazionale in studi urbani e pianificazione territoriale.