ASCOLI - Brilla l’università ascolana. La Scuola di Architettura e design Eduardo Vittoria (Saad), con sede ina città, è al vertice in tutta Italia. Lo sancisce la classifica Censis: la struttura di ricerca e formazione dell’UniCam occupa la prima posizione nella graduatoria della didattica delle lauree triennali con un punteggio pari a 106. «Questa è la nostra storia», si legge dai profili social della Saad. Si conferma un grande risultato per l’ateneo diretto fino a qualche tempo fa da Giuseppe Losco e da novembre da Massimo Sargolini.





La facoltà di Architettura, istituita nel 1991, ha sede nell’ex convento dell’Annunziata. Nel 1993-94 fu attivato il primo corso di laurea in Architettura. Nel 1998-99 fu istituto per la prima volta il Diploma universitario in Disegno Industriale. Dopo vari sviluppi, nel 2009 l’Ateneo di Camerino trasformò e riunì le competenze e le attività delle Facoltà e dei Dipartimenti nelle Scuole e pertanto assunse l’attuale denominazione di Saad - Scuola di Ateneo di Architettura e Design Eduardo Vittoria. L’università di Ascoli è uno dei motori pulsanti della città, una vera eccellenza. Dal suo insediamento ad oggi ha migliorato la qualità delle relazioni e delle competenze, ritagliandosi un ruolo centrale nella cultura, nella formazione e nella ricerca.

Localizzata nelle sedi dell’ex convento dell’Annunziata, nella struttura sul Lungo Castellano e nel complesso di Sant’Angelo Magno, è una realtà consolidata in tutto il territorio marchigiano grazie alla sua qualità didattica e scientifica a livello internazionale. E sfogliando i libri, non si può non ricordare un aspetto fondamentale: se oggi la città di Ascoli può vantare una sede universitaria d’eccellenza e punto di riferimento per i giovani lo deve, in gran parte, all’impegno e alla dedizione di Costantino Rozzi, che nelle vesti di presidente del circolo culturale Lions Club si impegnò in prima persona, a partire dagli anni settanta, per portare una Facoltà di Architettura nel capoluogo piceno. Ma i successi non si fermano qui.



Il Censis ha stilato un’articolata analisi del sistema universitario italiano (atenei statali e non statali, divisi in categorie omogenee per dimensioni) basata su alcuni parametri quali la valutazione delle strutture disponibili, dei servizi erogati, del livello di internazionalizzazione, della capacità di comunicazione 2.0 e dell’occupabilità al termine del corso di laurea. Nella classifica generale dei piccoli atenei statali (fino a 10mila iscritti) continua a mantenere la prima posizione l’Università di Camerino, con un punteggio complessivo pari a 99,5. «Il risultato ci gratifica tantissimo – afferma il rettore Claudio Pettinari – . Per il diciannovesimo anno consecutivo premia il nostro ateneo nella classifica degli atenei fino a diecimila iscritti, ma soprattutto ci conferma al primo posto assoluto tra tutti gli atenei statali italiani, indipendentemente dalle dimensioni, compresi i politecnici. E abbiamo ancora margini di crescita».