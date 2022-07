ASCOLI - Lente d’ingrandimento (e cantieri in arrivo) su due quartieri della città che hanno trascorso tempo, andando indietro addirittura fino agli anni Novanta, tra problemi legati a rischio dissesti e a un prolungato stato di abbandono. Si tratta dei quartieri di Monteverde, nella zona più ad ovest della città, e di Tofare, dalla parte opposta.

Proprio per azzerare una situazione annosa e non più accettabile, l’Arengo aveva messo in agenda di intervenire in queste due zone bisognose di attenzione e dignità e nell’ultima seduta di giunta, su input del sindaco Marco Fioravanti e proposta di delibera dell’assessore ai lavori pubblici Marco Cardinelli, ha approvato i due progetti definitivi per sbloccare subito i cantieri.



Per la zona di Monteverde si tratterà di un intervento unico, a tutto campo, per riqualificare il quartiere, dopo una precedente messa in sicurezza del versante, tra sistemazione della rete viaria interna, dei marciapiedi e anche del verde, mentre per Tofare si tratterà dell’ultimo intervento di restyiling a completamento degli altri due stralci già conclusi. Il tutto per investimenti pari a 209mila euro per Monteverde e a circa 250mila complessivi per Tofare.



«Insieme al sindaco – sottolinea l’assessore Cardinelli – abbiamo voluto sanare queste annose situazioni riguardanti due zone importanti per la città e per troppo tempo trascurate. Si tratta di due interventi doverosi di riqualificazione e risoluzione delle criticità dopo anni di attesa. Andiamo ad inserire, dunque, due ulteriori tasselli in una più ampia strategia di restyling e manutenzione straordinaria in città che abbiamo già realizzato nei vari quartieri, con altri lavori in arrivo anche nelle prossime settimane in altre zone urbane e nelle frazioni. Nonostante l’impennata dei prezzi per i materiali, stiamo facendo i salti mortali ma andiamo avanti come da programma». E ora con l’approvazione degli elaborati progettuali definitivi ed esecutivi, si partirà con le procedure di gara per affidare i lavori. A Monteverde, dopo che in passato si era intervenuti per la messa in sicurezza del versante a rischio frana, sarà praticamente realizzato ex novo tutto il piano viario delle strade interne al quartiere, dall’innesto di via Mamiani sulla Salaria a salire, includendo anche via Menotti e tutte le altre vie più piccole. Un restyling completo del quartiere, incluso il rifacimento dei marciapiedi ed eliminando l’attuale situazione di degrado. Previsto, a seguire, anche un intervento per sistemare l’area verde comunale. A Tofare, invece, l’obiettivo di questo terzo stralcio sarà il completamento del lavoro già avviato nel quadrilatero centrale del quartiere, ovvero attorno al piazzale di via Sassari, con la riqualificazione di strade e marciapiedi e la rivitalizzazione delle aree verdi per troppo tempo trascurate e incolte, per restituire alla città quello che all’inizio degli anni Novanta veniva denominato “il quartiere dei fiori”.