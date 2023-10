SAN BENEDETTO - Festa e commozione, ieri, al porto. La sezione locale della Lega navale italiana (Lni) ha posto la prima pietra della sua nuova base operativa, presso il moletto “Pinguino”. La cerimonia s’è svolta in mattinata, baciata da un sole quasi estivo, ed ha visto altri momenti molto toccanti. Primo fra tutti, lo scoprimento della targa dedicata alla memoria di tre soci benemeriti della Lni, prematuramente scomparsi. Si tratta di Filippo Bartolomei, Gabriella Bruni e Alfonso Sgattoni. A loro è andato il ricordo della presidente uscente del sodalizio nautico: Adele Mattioli. Uscente sì, perché per il prossimo 18 novembre è convocata l’assemblea dell’associazione, chiamata al rinnovo delle cariche interne. Dopo aver svolto tre mandati, Mattioli non può essere rieletta.

Si è parlato anche di questo ieri mattina, al porto, durante un incontro che ha visto la partecipazione di autorità civili e militari. La prima pietra è stata benedetta da don Giuseppe Giudici (direttore dell’ufficio diocesano per l’Apostolato del mare) ed è la base su cui poggerà una struttura in legno, ecologica e removibile. Secondo i piani della Lni, sarà pronta per l’estate 2024. Fungerà da punto di riferimento per le numerose attività nautiche della sezione nata a San Benedetto nel 1957. Attività che vedono coinvolti soprattutto giovani e giovanissimi. Ieri, l’intensa giornata della Lega navale italiana è proseguita presso la vicina Associazione pescatori sambenedettesi. Lì, si è proceduto alla nomina del presidente onorario del sodalizio, individuato in Pietro Bovara.



«La nostra sezione - ha detto la presidente Mattioli - ispirandosi alla carta dei valori dei propri padri fondatori, ha sempre considerato storia, tradizione e memoria come il patrimonio più importante da valorizzare e difendere. “Il futuro ha radici antiche” è lo slogan che abbiamo immaginato come motivo conduttore di una giornata di festa nella quale, nel voler dare un segno, anche simbolico, dell’importanza che attribuiamo al ricordo e alla gratitudine, intendiamo anche lanciare una sfida al futuro nell’intima certezza di approdi sempre più lusinghieri». Intanto, è stato confermato uno degli appuntamenti natalizi più partecipati e sentiti dai bambini, organizzato proprio dalla locale sezione della Lega Navale Italiana. Ossia “Babbo Natale arriva dal Mare”, sempre presso il moletto “Pinguino”. L’obiettivo di fondo è invogliare e avvicinare i più piccoli alle attività sportive in mare, che siano vela o canottaggio.