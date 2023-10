SAN BENEDETTO - «Quindi con un Piano Regolatore del Porto vigente, con una prospettiva di un terzo braccio, oltre 30 ettari di nuovi spazi per le attività portuali e uno studio in stato avanzato per uno sviluppo di lavoro per le nuove generazioni, si propone un progetto che aumenta il disagio della caotica e surreale realtà viaria e produttiva portuale per interessi di pochi». L’ex assessore alle attività produttive Nazzareno Torquati insomma boccia senza appello il progetto di ristrutturazione della banchina del porto.

Le motivazioni 1



«È avvilente - prosegue l’ex politico - come l’ amministrazione comunale accetti e avvalora una progettualità che è chiaramente antistorica e contro gli interessi futuri della città e di tutto il territorio costiero-collinare». Eppure il progetto presentato nei giorni scorsi da 4 realtà unite da un unico obiettivo si prefigge lo scopo di potenziare i servizi offerti dal porto di San Benedetto per garantire benefici concreti ad associazioni, imprese del comparto nautico e turisti. Si tratta - secondo i promotori che l’hanno presentato all’amministrazione comunale - di recuperare e valorizzazione di una darsena del porto e vede insisme la Cna di Ascoli Piceno, il Circolo Nautico Sambenedettese, il Consorzio Nuovo Porto e la Lega Navale di San Benedetto.



Le motivazioni 2



«Da diversi anni a questa parte, infatti, la darsena in questione - hanno detto le 4 associazioni - posizionata a cavallo tra la darsena turistica e il porto peschereccio non è nelle condizioni di poter essere sfruttata al meglio per via di un’esposizione al vento, alle intemperie e alle onde del mare che la rendono poco sicura, come testimoniato dai numerosi affondamenti che si sono succeduti negli anni». Le associazioni coinvolte propongono di mettere in sicurezza la banchina per favorire lo sviluppo di alcuni settori chiave del bacino portuale sambenedettese ma per l’ex amministratore queste motivazioni non bastano, anzi non sarebbero al passo con i tempi e non guarderebbero alle future generazioni.