Scoppia un incendio in un deposito industriale Densa colonna di fumo

ASCOLI - Vigili del fuoco di Ascoli e San Benedetto si stanno dirigendo verso lo stabilimento Finproject ubicato nella zona industriale di Campolungo per spegnere un incendio scoppiato in un capannone. La colonna di fumo è visibile in tutta la vallata del Tronto. Il gruppo industriale Finproject è leader internazionale nella produzione di Pvc compounds compatti ed espansi e nella produzione, commercializzazione, stampaggio di suole per scarpe e manufatti in materiali ultraleggeri per i più importanti brand del mercato calzaturiero e di altri settori industriali. L'incendio è scoppiato per un guasto.