Ascoli, si fingevano poliziotti o avvocati per truffare gli anziani: dopo varie segnalazioni è scattato l'arresto

ASCOLI- Un arresto a carico di un uomo, residente nel napoletano e privo di documenti identificativi, che nei giorni scorsi è stato trovato nella zona di Borgo Solestà da dove erano arrivate in Questura diverse segnalazioni di potenziali truffe agli anziani. E' questo il bilancio dell'indagine condotta dalla polizia nelle ultime ore ad Ascoli. Lo stesso uomo, a bordo di un auto con un'altra persona, dopo aver fornito false generalità - da esami incrociati - risultava avere precedenti a carico di stessa natura con tanto di obbligo di dimora a Napoli per via di una truffa simile eseguita a Bologna.

La modalità

Le segnalazioni da parte degli anziani raccontavano di telefonate laddove l'interlocutore si identificava come appartenente alle forze dell'ordine o avvocato pronto a fare richieste alla vittima. La dinamica spesso utilizzata per reati di questa tipologia.