ASCOLI - Una serie di iniziative per affollare le sale cinematografiche d’estate. Riparte il progetto “Cinema d’Estate”, che nei due mesi di luglio e agosto permetterà a tutti gli spettatori di poter entrare al Multiplex delle Stelle e ammirare i titoli più amati della corrente stagione al prezzo di ingresso di soli due euro. Dopo un’annata ancora non facilissima per tutte le sale d’Italia, che hanno visto trionfare al botteghino principalmente titoli per giovani e giovanissimi – tra kolossal, cartoni e film d’azione – ecco che la Pubbliodeon di Pietro e Giorgio Ferretti ha deciso di fare un regalo agli appassionati della settima arte, attraverso la proposta variegata di tanti film che sono usciti negli ultimi dieci mesi, dalle commedie ai titoli premiati con l’Oscar, sino alle più belle pellicole italiane dell’anno.

Le proiezioni si terranno tutti giorni e in due spettacoli distinti: alle 18 e alle 21. La rassegna, che coinvolgerà anche film usciti in questo primo periodo estivo, vedrà sino al 7 luglio, tutti giorni e in due spettacoli distinti ( ore 18 e ore 21), il record di incassi “Avatar- la via dell’Acqua”, “The Whale” con il pluripremiato Bernard Fraser e “Il Grande giorno” con Aldo, Giovanni e Giacomo.

Dall’8 all’11 luglio sarà la volta di “Black Panther: wakanda forever”, “Asterix e Obelix” e “La Stranezza” con Ficarra e Picone, per poi proiettare dal 12 al 15 luglio altri tre titoli. “Dungeons & Dragons”, “Il Colibrì” con Pierfrancesco Favino e “Non così vicino”, interpretato da Tom Hanks. La rassegna proseguirà dal 16 al 19 con “Creed III”, “Mavka e la foresta incantata” e “Tramite amicizia” di Alessandro Siani, mentre dal 20 al 21 luglio “Cinema d’Estate” proporrà il fantasy “Shazam: furia degli dei”, la commedia sentimentale “Ticket to paradise” con la coppia George Clooney- Julia Roberts e il decoratissimo “Le otto montagne”, interpretato da Alessandro Borghi e Luca Marinelli. Dal 24 luglio sarà possibile vedere a due euro “Fast X”, “SuperMario Bros” e il sorprendente film italiano “Mixed by Erri”. Gli ultimi giorni del mese saranno appannaggio di “Tranformers”, del film decorato con l’Oscar “Everyhing, Everywhere All At Once”e con miglior poliziesco degli ultimi anni, “L’ultima notte di Amore”. Tutto questo mentre per il mese di agosto sono previste tante altre proiezioni importanti a soli due euro, all’interno delle sale cinematografiche ubicate all’interno del centro commerciale Città delle Stelle.