ASCOLI - Tanto entusiasmo ieri pomeriggio nel salotto cittadino con il cast della fiction Rai “Mare Fuori”, che ha attirato una folla di fan venuti da molte parti d’Italia per conoscere i loro beniamini.



Colpa ed espiazione



Il tema della serie tv, legato al mondo della detenzione e della redenzione, è stato incluso nel progetto che per 4 mesi è stato al centro di mostre, incontri, filmati e installazioni ricordando il passato di penitenziario del Forte Malatesta. Un evento costruito su tre momenti distinti, che hanno visto gli ospiti in mattinata al Forte, nel pomeriggio in piazza nel confronto col pubblico e in serata in teatro per approfondire l’aspetto sociale.



I protagonisti



Riflettori quindi sui volti più amati del prodotto televisivo, accompagnati dai creatori della storia, Cristiana Farina e Maurizio Careddu. Le due anime della fiction hanno raccontato che la serie è nata lavorando a Napoli dove si girava “Un posto al sole”. Il momento più affollato della data ascolana di “Mare Fuori” è stato quello svoltosi in piazza del Popolo, dove i protagonisti sono stati acclamati in occasione del talk condotto da Massimiliano Ossini, preceduto dalle parole del sindaco Marco Fioravanti e di Francesco Gesualdi, direttore di “Fondazione Marche Cultura”. L’appuntamento, dopo l’incontro mattutino moderato da Francesca Filauri, ha portato sul palco ubicato davanti alla chiesa di San Francesco alcuni degli attori della serie.

Gli applausi

Applauditissimo Artem Tkachuk, Pino, che ha raccontato il suo cambiamento: «Mi sono innamorato degli esseri umani e ho capito il privilegio di questo mestiere, iniziato per caso». «Il cinema ha lo straordinario potere di far morire i personaggi e poi riportarli indietro nel tempo: anche questa è stata una emozione » ha invece confessato Giacomo Giorgio (alias Ciro Ricci), personaggio che scompare nella prima serie per poi tornare nelle successive attraverso i flashback. Sul palco di piazza del Popolo c’era anche Milos, Antonio D’Aquino; Giovanna Sannino, nelle vesti di Carmela, giovane moglie di Edoardo e madre di suo figlio e Nicolò Galasso, che in “Mare Fuori” incarna il ruolo di “O Pirucchio”, figura tra le più crude della serie. Mancava all’appuntamento Giuseppe Pirozzi, Micciarella nella storia tv, trattenuto per lavoro, mentre l’attore Matteo Paolillo, Edoardo, ha inviato un video di saluti alla città.



Il sentire dei giovani



Un incontro che ha visto partecipare un pubblico di duemila persone, soprattutto giovanissimi tutti dotati di telefonini, innamorati di una produzione che, come dicono gli autori «affascina perché propone sullo schermo individui in grado di sacrificarsi per gli altri, anteponendo sempre qualcuno che amano rispetto a loro stessi».