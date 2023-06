ASCOLI - Svelati i nomi dei protagonisti della fiction Rai Mare Fuori che domani saranno ospiti in città per l’atteso evento “Tra luci e ombre - Ascoli racconta Mare Fuori”. Si tratta di Artem Tkachuk, che ricopre il ruolo di Pino Pagano, chiamato “Pin o’pazzo” dai compagni, uno dei personaggi più amati e controversi della serie televisiva. C’è anche Nicolò Galasso, che in “Mare Fuori” incarna il ruolo di ‘O Pirucchio (il pidocchio), tra le figure più crude della serie, facente parte della banda di Ciro. Ospite anche Giuseppe Pirozzi che è Micciarella-Raffaele di Meo, il minore dei fratelli Di Meo, ragazzino attaccabrighe e dal temperamento indomabile.

I fan avranno modo di incontrare anche Giovanna Sannino, nella fiction Carmela Valestra, giovane moglie di Edoardo e madre di suo figlio neonato Ciro, chiamato così in onore dell’amico ucciso. Inoltre, ci saranno Giacomo Giorgio che interpreta Ciro Ricci ed Antonio D’Aquino, che nella fiction targata Rai interpreta il personaggio di Milos, un ragazzo appartenente alla comunità sinti. L’evento è stato organizzato dall’associazione Culturalmente Insieme, dalla gestione dei musei civici e dall’Arengo grazie a Fondazione Marche Cultura e al Consiglio Regionale.

Il progetto





Una giornata che si inserisce nel progetto “Tra luci e ombre” che da marzo viene allestito al Forte Malatesta, con mostre, proiezioni ed incontri per sottolineare l’importanza di una nuova prospettiva di vita dopo la pena detentiva. Infatti, il Forte Malatesta è stato per un periodo il carcere di Ascoli. Tre i diversi appuntamenti previsti nell’ambito della giornata: uno istituzionale al Forte stesso, alle ore 11.30, con la visita guidata per gli attori alla mostra, a cura del professor Stefano Papetti; uno di matrice popolare in cui il cast si intratterrà col pubblico in piazza del Popolo alle 15.30, presente il cobduttore tv Massimiliano Ossini e l’ultimo di impronta sociale al Ventidio Basso alle 18, presenti gli autori della fiction Cristiana Farina e Maurizio Careddu e la produttrice di Rai Fiction Paola Pannicelli.