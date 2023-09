ASCOLI - C’è poco più di un mese di tempo per provare ad ottenere in affitto uno dei 10 appartamenti di edilizia agevolata messi a disposizione dall’Erap, d’intesa con l’Arengo, sul territorio comunale. Scadranno il 30 ottobre, infatti, i termini per presentare la richiesta di assegnazione di uno degli alloggi che si trovano nel quartiere di Pennile di Sotto e per i quali sono previsti canoni calmierati, ma accessibili anche da quelle famiglie con reddito Isee sotto i 40mila euro che non possono accedere, invece, agli alloggi popolari.

Una volta pervenute le domande, dunque, si andrà a formare, sulla base degli indirizzi e delle modalità forniti dalla Regione e dalla giunta comunale, una specifica graduatoria. In uno scenario in cui trovare appartamenti in affitto è quasi impossibile, se non a prezzi proibitivi, si riapre in questa fase un piccolo spiraglio per quelle famiglie della cosiddetta “fascia grigia”. I dieci nuovi alloggi realizzati messi a disposizione dall’Erap nella zona di Pennile di Sotto, con superfici variabili da circa 40 a 63 metri quadrati, saranno assegnati con le modalità dell’edilizia agevolata. E, quindi, con canoni d’affitto calmierati rispetto a quelli del mercato immobiliare, per andare a fornire risposte a famiglie con un reddito fino ad un massimo di 39.701,19 euro, dando priorità in graduatoria alle famiglie con reddito più basso e in base ad altri requisiti. In tal senso, l’Erap ha provveduto ad inviare l’elenco degli alloggi all’Arengo, che si farà carico della procedura per la definizione di una graduatoria finalizzata all’assegnazione degli stessi.

Nel dettaglio, ecco ubicazione, superficie e canone per ciascuno dei 10 appartamenti da assegnare: un alloggio è ubicato in largo Campania 29 con superficie netta di 63,73 metri quadrati e un canone mensile previsto di 337,69 euro; poi ci sono otto appartamenti disponibili in un edificio in via Campania 4, rispettivamente di 49,37 metri quadrati e canone mensile di 303,1 euro, 44,31 metri quadrati e canone di 292,96 euro, 56,01 metri quadrati e canone di 315,56 euro, 60,61 metri quadrati e canone di 319,08 euro, 49,37 metri quadrati e canone di 302,99 euro, 44,31 metri quadrati e canone di 292,67 euro, 56,05 metri quadrati e canone di 315,56 euro, 60,61 metri quadrati e 319,08 euro; infine, un appartamento in largo Campania 3 con superficie di 48,95 metri quadrati e canone mensile di 305,60 euro.