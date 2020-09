Detenuto manda la guardia carceraria all'ospedale: «Ora basta, aggressioni continue»

ASCOLI - Il Sappe denuncia l'aggressione di una guardia carceraria da parte di un detenuto nel carcere di marino del Tronto. Giornata di follia e violenza, ieri, nel carcere di Ascoli, con un appartenente al Corpo di Polizia Penitenziaria contuso che è dovuto ricorrere alle cure dei sanitari. Lo denuncia in un comunicato stampa la Segreteria Generale del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria Sappe.

“E’ di poche ore fa la notizia dell’ennesima aggressione al personale di Polizia Penitenziaria che lavora nelle carceri delle Marche. Un detenuto nordafricano, ristretto nel carcere di Ascoli Piceno, ha infatti aggredito e colpito con violenza un agente di Polizia Penitenziaria in servizio”, denuncia Nicandro Silvestri, segretario regionale per le Marche del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria Sappe.

Donato Capece, segretario generale del SAPPE, esprime solidarietà e vicinanza al collega ferito ad Ascoli e denuncia: “quel che è accaduto, di una violenza inaccettabile, ci ricorda per l'ennesima volta quanto sia pericoloso lavorare in un penitenziario. Ogni giorno giungono notizie di aggressioni a donne e uomini del Corpo in servizio negli Istituti penitenziari del Paese, sempre più contusi, feriti, umiliati e vittime di violenze da parte di una parte di popolazione detenuta che non ha alcuna remora a scagliarsi contro chi in carcere rappresenta lo Stato".



