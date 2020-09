Nella lite di coppia spunta un coltello, ma la Polizia non lo trova. É volato dalla finestra?

FERMO - Lite di coppia, sarebbero volati coltelli in via Segni ieri pomeriggio a Lido Tre Archi ma all’arrivo della polizia non si è trovata l’arma bianca in casa.

LEGGI ANCHE:

Colpo all'ora di cena in edicola: il rapinatore col coltello scappa con mille euro

La procura sequestra i diari del professore infatuato dei bambini. Al setaccio anche gli apparecchi informatici

Uno dei due litiganti potrebbe averla fatta volare dalla finestra. Indaga la questura che ieri ha presidiato il territorio con una decina di pattuglie in contemporanea più i mezzi della Guardia di finanza con l’unità cinofila.



Il fatto che con gli agenti di polizia si è richiesto l’intervento del cane antidroga delle Fiamme gialle fa pensare che dietro all’alterco possa esserci stata la droga, lo spaccio.

L’ennesimo episodio di sangue che si è consumato a distanza di una settimana dalla guerriglia urbana di venerdì è l’ennesima dimostrazione di come, nonostante il pattugliamento costante del territorio da parte delle forze dell’ordine, ci sono situazioni pronte a esplodere da un momento all’altro.

La via nella quale si è consumata l’aggressione sulla quale si indaga, che non si sa da quale parte sia partita, se sia stato prima l’uomo o la donna ad aggredire, è la dimostrazione plastica di come il territorio sia fuori controllo e basta un nonnulla a far a creare situazioni limite. La situazione preoccupa anche perché quella zona è molto frequentata dai bambini.

© RIPRODUZIONE RISERVATA