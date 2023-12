ASCOLI - Sotto l’albero di Natale l’Arengo metterà un pacco-regalo da 200mila euro. Un cadeau che pesa, dal punto di vista sociale, trattandosi di un sostegno straordinario, attraverso il bilancio comunale, per aiutare le famiglie maggiormente in difficoltà nel pagare i canoni di affitto.

L’amministrazione comunale decide, dunque, di fare un altro passo avanti per andare incontro alle fasce più deboli della popolazione. Una scelta, quella del sindaco Marco Fioravanti in condivisione con l’assessore alle politiche sociali Massimiliano Brugni, che si pone l’obiettivo di tamponare in qualche modo le emergenze economiche, nel caso specifico sul fronte abitativo. Considerando che stavolta non ci sono i tradizionali fondi statali e regionali per contrastare il caro affitti.

E arrivare a fine mese, per tanti nuclei familiari, diventa sempre più difficile. In concreto, già lunedì prossimo, 11 dicembre, è prevista l’uscita di un avviso pubblico – con scadenza entro la fine dell’anno - con il quale le famiglie a basso reddito (con Isee di 6.542,51 euro) potranno richiedere il contributo per ottenere un aiuto per pagare l’affitto, sulla base della graduatoria che si andrà a formare.

«Contributo straordinario»



«Si tratta di un contributo comunale straordinario – spiega il sindaco Fioravanti - per il sostegno sugli affitti, con un impegno di circa 200mila euro tutti provenienti dal bilancio dell’Arengo. Fondi che abbiamo deciso di mettere in campo perché la questione abitativa è particolarmente sentita e perché abbiamo ritenuto giusto aiutare coloro che pagano regolarmente l’affitto e allo stesso tempo devono fare i conti con le difficoltà quotidiane. Un segnale chiaro, che arriva proprio a ridosso delle festività natalizie per confermare la vicinanza dell’Amministrazione alla comunità». L’assessore Brugni aggiunge: «Sommando questo intervento a quello da 162mila euro per i buoni spesa elettronici parliamo di una cifra oltre i 360mila euro destinati in questa fase dal Comune alle famiglie. Il bando per gli affitti è una scelta precisa, fatta per sostenere il tessuto sociale cittadino perché sappiamo tutti che quello che stiamo vivendo è un momento complesso dal punto di vista economico e quindi si è voluto dare un chiaro segnale di presenza, vicinanza e sostegno».

L'avviso sarà pubblicato l'11 dicembre





L’avviso dell’Arengo per l’assegnazione di questi contributi straordinari sugli affitti sarà pubblicato lunedì 11 dicembre, con scadenza che sarà prevista per la fine del mese, presumibilmente per il 29 dicembre. Tra i requisiti richiesti, le famiglie che presenteranno domanda dovranno avere un contratto di locazione regolarmente registrato; un canone mensile di locazione non superiore a 700 euro; la mancanza di titolarità, su tutto il territorio nazionale, del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze della famiglia. L’appartamento non deve essere delle categorie A1, A8 e A9. Infine, oltre ad aver pagato almeno 8 mensilità dell’affitto nel 2023, c’è il limite di reddito Isee per partecipare deve essere di 6.542,51 euro. Il valore del reddito Isee è diminuito del 20% in presenza di un solo reddito in un nucleo familiare di una sola persona.