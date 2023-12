ASCOLI - Meteo permettendo, ora la corsa contro il tempo, su corso Trieste, è per provare a riaprire tutta la zona di piazza Simonetti per Natale. Un obiettivo, il sindaco Marco Fioravanti e l’assessore Marco Cardinelli monitorano costantemente il cantiere, che sarebbe utile per andare a restituire quasi tutta l’arteria che attraversa il centro ai cittadini proprio nel momento clou delle festività, lasciandola chiusura alle auto visto che tra piazza Simonetti e via XX Settembre si continuerà a lavorare per poi riaprire al transito veicolare nel nuovo anno. Nel frattempo, per il restauro delle mura storiche tra Fortezza Pia e Porta Gemina, sono state disposte modifiche a viabilità e sosta fino al 30 dicembre.

APPROFONDIMENTI L'INCHIESTA Cupra Marittima, nel pacco postale con le pentole nascosti quattro chili di cocaina. Arrestata una donna (residente a L'Aquila)





Nonostante le difficoltà legate al meteo, che potrebbe comportare rallentamenti, l’obiettivo è riuscire a riaprire alla fruizione dei pedoni tutta l’area di piazza Simonetti per Natale, restituendo ai cittadini un ulteriore tratto riqualificato di corso Trieste. Su questo fronte si è già a buon punto, con la pavimentazione già sistemata per circa l’80% della superficie. L’idea è, quindi, quella di riaprire al transito pedonale la piazza per il periodo focale delle festività natalizie (anche parzialmente, per tutta l’area ripavimentata, nel caso non si riuscisse, per qualche imprevisto, a completarla). Intanto, sempre per corso Trieste, è stato affidato un incarico, oltreché per la progettazione delle solette a copertura dei cavedi, per verificare la stabilità dei pali per l’illuminazione presenti prima di procedere con la sistemazione delle nuove lampade.

Tre fasi



Per consentire l’esecuzione, in tre fasi, dei lavori di restauro conservativo delle mura urbiche tra Porta Gemina e la Fortezza Pia, l’Arengo ha disposto, attraverso specifica ordinanza, una serie di modifiche a circolazione e sosta nella zona del cantiere fino al 30 dicembre. Sono previsti il divieto di sosta su tutto il lato est di Largo di Porta Romana, lo spostamento della fermata bus di 30 metri, la chiusura al transito veicolare direzione nord-sud (dal 22 al 30 dicembre), con viabilità di accesso alternativa in via Tommaseo (sede Enel). In via Oberdan (dal 22 al 30 dicembre) inversione del senso di marcia sulla rotatoria per coloro che provengono da via Oberdan. Si dovrà in ogni caso garantire il transito veicolare sulla strada a fondo cieco in prossimità del torrione.