«Un miliardario si è offerto di pagare tre mesi del mio affitto in cambio di 2 weekend fuori casa, ma a una condizione: ecco quale»

La sveglia presto, le preoccupazioni e le responsabilità, le riunioni col capo e i colleghi, quella scadenza da rispettare che si fa irrimediabilmente vicina... gli occhi si spostano sulle lancette dell'orologio troppo spesso, intanto, con la speranza vana che - per merito di qualche trucco magico, magari - sia arrivata l'ora di staccare dal lavoro e tornare a casa.

Non tutti percepiscono il lavoro come un grande peso, fortunatamente, ma per tanti si tratta semplicemente di un elemento necessario per potersi poi permettere di vivere la vita che si vuole e fare ciò che si ama davvero.

L'affitto, infatti, non si paga da solo... o forse si?

Flavio ha pubblicato un video sul suo account di TikTok in cui spiega la surreale proposta di un miliardario di pagare tre mesi del suo affitto in cambio di un paio di fine settimana spesi fuori dal proprio appartamento. Il gesto, tuttavia, era vincolato a un'unica, semplice condizione.

La proposta del miliardario

Come racconta Flavio nel video, tutto è iniziato con un "incontro" fortuito: In pratica, proprio di fronte a me, nella strada in cui vivo, stanno costruendo questa magione enorme che varrà circa 50 milioni di dollari (circa 45 milioni di euro). E poi, mesi fa, ho visto un milardario, molto famoso, che stava camminando proprio nei dintorni dell'edificio e mi sono chiesto "Ma cosa ci fa qui?", "Viene forse a vivere da queste parti? Nel palazzo?"».

Passa diverso tempo da quel momento e Flavio si sveglia, la mattina, e trova una lettera davanti alla sua porta, proveniente proprio dall'ufficio del miliardario in cui veniva informato che alcuni familiari dell'uomo si sarebbero trasferiti nell'area durante il fine settimana successivo, mentre quello dopo ancora ci sarebbe stato un altro evento, «una festa o qualcosa del genere».

Infine, gli viene chiesto di lasciare il suo appartamento in queste due occasioni e nella lettera è scritto: «Abbiamo contattato il proprietario di casa, sappiamo quanto paghi d'affitto e siamo disposti - e in grado - di coprirlo per un mese». Flavio decide di contrattare un po', finendo per assicurarsi tre mesi di affitto pagato.

La condizione per il pagamento

La condizione per la transazione è il fatto che Flavio debba firmare un accordo di non divulgazione, ma a quanto pare il ragazzo non è preoccupato: «Quindi, ovviamente, io lo sto dicendo a tutti. Ma mi hanno già dato i soldi, quindi penso non ci siano problemi».

Molti utenti hanno fatto presente che avendo violando l'accordo, in realtà, potrebbero richiedere indietro l'importo pagato, ma finora non sembra sia successo, anche perché Flavio non ha fatto nomi né fatto intendere di chi sia il miliardario o la sua famiglia. In ogni caso, si è rifiutato di rimuovere la clip, come gli è stato consigliato.