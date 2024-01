Icon of The Seas, a Miami inaugurata la più grande nave da crociera al mondo: pesa 5 volte il Titanic, lunga come tre campi da calcio

Fervono i festeggiamenti nelle acque davanti a Miami per il viaggio inaugurale della Icon of The Seas, la neonata nave da crociera di Royal Caribbean, che è la più grande di tutte le numerose e giganti sorelle della compagnia americana ed è senza dubbio la più colossale mai vista al mondo. Una nave da sogno, a bordo non manca davvero e i numeri sono davvero da record. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa si può trovare una volta saliti sulla Icon of The Seas.