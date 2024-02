Studente universitario pendolare prende 2 aerei al giorno per andare a lezione: «Mi costa meno che pagare un affitto»

Come contrastare il caro affitti? Prendendo due aerei al giorno per andare a lezione. Una soluzione certamente originale. Uno studente di Economia di Vancouver all'ultimo anno ha deciso di attuare quello che lui chiama il "super-pendolarismo". Perché pagare un affitto di 2.500 euro se si può risparmiare, comprando biglietti aerei a 111 euro?

Tim Chen studia presso l'Università della British Columbia, in Canada e per frequentare le lezioni universitarie vola per quasi due ore da Calgary, dove abita con i genitori. I prezzi delle case «fuori dal campus erano troppo alti» per la sua famiglia, così lo studente ha trovato un escamotage per pagare meno ed essere comunque presente a lezione.

La vita da pendolare

In precedenza lo studente aveva affittato un appartamenton a Vancouver, ma ha smesso di pagarlo quando ha scoperto che l'affitto era aumentato.

La soluzione più efficace? Fare andata e ritorno in giornata, senza pernottamento. Un volo diretto di andata e ritorno da Calgary a Vancouver costa circa circa 110 euro. «È come prend un autobus - ha detto Tim Chen a CTV News -. Il viaggio dura un'ora».

Lo studente segue solo due lezioni a settimana e fino ad ora ha viaggiato 7 volte per frequentare le lezioni. Secondo i calcoli, lo studente, applicando il metodo da lui creato - il "super-pendolarismo" - spenderà circa 890 dollari al mese, ma continuando a vivere in casa con suoi genitori nel paese in cui è nato e cresciuto.

«Ho tre ore di lezione in totale, dopo la lezione torno sull'autobus e vado dritto all'aeroporto», ha spiegato lo studente.

Calgary si trova a circa 430 miglia da Vancouver, «ma il tempo di viaggio si riduce a circa un'ora e 40 minuti» se si prende l'aereo come fa il giovane studente.