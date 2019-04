«Trova 500 euro o ti uccidiamo». Branco alla sbarra, tre condanne

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

JESI - «Prendiamo la pistola e ti spariamo alle gambe, così capisci bene cosa devi fare. Vedi di trovare 500 euro entro due settimane altrimenti ti ammazziamo». Sono le minacce con cui un gruppetto di ragazzi, di età compresa tra i 23 e i 27 anni, avrebbe tenuto sotto tiro un 25enne jesino, “colpevole” di non aver pagato una partita di hashish. La intimidazioni, secondo l’accusa della procura, erano sfociate in una rapina avvenuta in un casolare di Belvedere Ostrense, dove la vittima era stata presa a calci e pugni e derubata di due cellulari. Al 25enne, colpito più volte in faccia, era stata riscontrata la frattura dello zigomo.