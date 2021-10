Perde le gambe a causa del Covid: «Sono stato stupido a non vaccinarmi, non fate come me»

Perde entrambe le gambe a causa del Covid dopo aver scelto di non vaccinarsi. Pepe Forina, 56enne americano, soffriva di diabete e ipertensione, due patologie che hanno aggravato il suo quadro clinico quando ha contratto il coronavirus. La malattia gli ha causato una brutta setticemia che ha costretto i medici ad amputare tutte e due gli arti inferiori.

Forina, intervistato dalla stampa locale, ha ammesso di non essersi voluto vaccinare quando avrebbe potuto: «È una scelta, una scelta che ho fatto male. Imparate da me, e spero che non vi troviate nella mia stessa situazione», ha detto alla giornalista che lo ha intervistato, spiegando che probabilmente se si fosse vaccinato oggi camminerebbe ancora.

Nel corso della degenza i medici sono anche arrivati a pensare che il 56enne non avrebbe superato la crisi e che sarebbe morto, poi l'amputazione ha fatto sì che il quadro clinico migliorasse, fino a quando non è definitivamente guarito, pagando però un caro prezzo. «Le probabilità erano tutte contro di lui. In realtà è abbastanza sorprendente che si sia ripreso», ha confessato uno dei medici. Fiorina oggi è felice di essere ancora vivo, ma ribadisce a tutti l'importanza della vaccinazione.

