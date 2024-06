ANCONA Gli operatori della baia sono pronti ad arretrare. Molto più che un passo indietro e tanto meno figurato. Lo spostamento più verso terra degli stabilimenti è ormai cosa certa. I progetti ci sono. Per quelli lato molo se ne sta occupando l’ingegnere Doriano Sordoni. «Sono pronti» conferma Giada Bedinelli, titolare insieme al marito Giacomo Giacchetti del ristorante Il Molo.

L’unica incognita: i tempi. Impossibile dire ora quando si potrà cominciare con le demolizioni. Di mezzo c’è la burocrazia. «Stiamo aspettando i permessi» riprende la ristoratrice. Un riferimento temporale, però, c’è. «È la spada di Damocle della Bolkestein» afferma Federica Rubini. L’arretramento della struttura, infatti, nel suo caso la libererebbe dall’incubo della messa a bando dell’area demaniale. «Spostandoci indietro andremmo su suolo privato» spiega.



Il cronoprogramma



Quindi, prima si dà l’avvio all’intervento e meglio è. Si partirebbe, inoltre, tutti insieme. Decidere il cronoprogramma dell’arretramento avrebbe anche una ripercussione sulla stagione balneare. «Dovremmo inevitabilmente chiudere prima - continua Bedinelli -, perché è un lavoro enorme: demolire e ricostruire tutto per farci trovare pronti all’avvio della stagione successiva». Insomma, un’operazione di una certa mole che va messa a terra tenendo ben presente una roadmap piuttosto rigida. L’arretramento va fatto, e su questo tutti gli operatori sono allineati. Ma allo stesso tempo sono consci che non è lo strumento per risolvere i problemi di erosione della costa.

«Noi andiamo indietro, ma il mare continua ad avanzare» fa presente Federica Rubini, titolare del ristorante e stabilimento Emilia. «Cinquant’anni fa - racconta - quando c’era mia nonna, davanti al ristorante avevamo quattro file di ombrelloni. La gente pensa che abbiamo costruito sulla battigia, non è così. Nei decenni il mare è venuto sempre più avanti». I concessionari del lato molo sono quelli che, nel tempo, sono stati più colpiti. Ma il problema è ben noto anche ai colleghi del versante Torre.



La chance



«Io l’arretramento l’ho già fatto, quando dopo l’incendio ho ricostruito la mia struttura» spiega Paolo Bonetti, titolare dell’omonimo stabilimento. «Però il problema è che noi arretriamo, ma il mare viene avanti» afferma. Quindi, per gli operatori di Portonovo, la soluzione è una soltanto. «Le barriere soffolte - ribadisce Bonetti -. Il parco delle Cinque Terre, ad esempio, l’ha fatto». Questione di linee di indirizzo, quindi. Basta volerle realizzare e cominciare a progettarle. «Tutto sta ad avviare lo studio e le approvazioni, è questo il grosso dell’iter» sottolinea Bonetti, che nelle scogliere sommerse intravede anche altri punti a favore, oltre che la protezione della costa dalle mareggiate. «Può servire al ripopolamento dei pesci, perché creerebbero dei luoghi perfetti per le tane - spiega -. Tengono distante gli effetti della pesca delle vongolare, sono un reef artificiale e sarebbero utili anche al ripopolamento dei moscioli». Insomma, risvolti negativi, per gli operatori, non ci sarebbero. «Questa amministrazione ci sta vicino e ci ascolta - puntualizza Federica Rubini -, speriamo tenga presente anche quest’altra nostra necessità».