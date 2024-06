A14, lavori di manutenzione sulle barriere di sicurezza: venerdì notte chiuso il casello di Loreto in uscita per chi proviene da Bologna

LORETO - Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 23 di venerdì 7 alle ore 5 di sabato 8 giugno, sarà chiusa la stazione di Loreto, in uscita per chi proviene da Bologna/Ancona. In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Ancona sud, al km 230+400.